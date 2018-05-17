أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله

أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب اللهالخميس، 17 مايو 2018 08:18 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية.
وذكر الوزارة على موقعها الإلكترونى أن الشخصين هما محمد بزى وعبد الله صفى الدين.
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