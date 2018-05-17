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الخميس، 17 مايو 2018 08:55 م
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أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله

الخميس، 17 مايو 2018 08:18 م
أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر الوزارة على موقعها الإلكترونى أن الشخصين هما محمد بزى وعبد الله صفى الدين.

 


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