أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله اللبنانى

(رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر الوزارة على موقعها الإلكترونى أن الشخصين هما محمد بزى وعبد الله صفى الدين.