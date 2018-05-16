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ممثل سوريا بمجلس الأمن: بريطانيا وأمريكا تدعمان الإرهاب فى بلادى

الأربعاء، 16 مايو 2018 05:38 م
ممثل سوريا بمجلس الأمن: بريطانيا وأمريكا تدعمان الإرهاب فى بلادى ممثل سوريا فى مجلس الأمن
كتب أيمن رمضان
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واجه ممثل سوريا بمجلس الأمن الدولى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بمقدمة نارية فندت الإدعاءات الغربية بشأن ما يقوم به النظام السورى تجاه السوريين، قائلاً:"لقد دأبت وفود بريطانيا وأمريكا بمجلس الأمن على تلفيق الأكاذيب والإدعاءات لتبرير سياستهما العدوانية فى الدول الأخرى ذات السيادة، خاصة فى سوريا بهدف الإساءة لنا ومحاولة إخفاء تورطهم المباشر فى دعم الإرهاب وسفك الدماء السورية".

وأضاف الممثل السورى، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولى، خلال كلمته، قائلاً: "وأنا أقول لهم أن كل الشهادات التى قدمها آلاف المواطنين السوريين الخارجين من حصار المجموعات الإرهابية المسلحة فى الغوطة الشرقية أمام عدسات الإعلام تثبت تورطكم أنتم فى المآسى التى عاشها الشعب السورى بسبب دعمكم للجماعات الإرهابية.. لقد أثبتم بمواقفكم وسلوككم وتصرفاتكم الخبيثة وبتواجدكم الاحتلالى وغير الشرعى فوق بعض المناطق السورية أنه لا يمكنكم أن تتخلوا أبداً عن تاريخكم الاستعمارى واطماعكم فى بلادنا".

واستكمل قائلاً: "وعلى عكس ما تدعونه تماماً داخل هذا المجلس من حرص كاذب مزيف على إيجاد حل سلمى فى سوريا، وتابع:" وأقول لكم باختصار شديد مثل ما هزمنا أجنداتكم فى حلب والغوطة الشرقية سوف نهزمها فى كل شبر من تراب سوريا".


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