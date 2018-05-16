مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى هجوم انتحارى بحزام ناسف شمال بغداد

(أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين بجروح الأربعاء فى هجوم انتحارى بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء فى منطقة التاجى شمال بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة رائد فى الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس "قتل أربعة اشخاص وأصيب 27 بجروح فى هجوم انتحارى بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء" عند الساعة 13.3، وأكد مصدر طبى فى مستشفى التاجى حصيلة الضحايا.

من جهته، أوضح مركز الإعلام الأمنى العراقى فى بيان أن "القوات الأمنية تمكنت من التصدى" للانتحارى، مؤكدا "استشهاد وجرح عدد من المواطنين".

فى المقابل، أكد مصدر فى فصائل الحشد الشعبى أن "الهجوم تزامن مع تواجد مقاتلين من الحشد فى مجلس العزاء"، ولعبت قوات الحشد الشعبى دورا حاسما فى إسناد القوات الأمنية العراقية خلال معاركها لدحر تنظيم داعش من البلاد.

وتشهد ناحية التاجى أعمال عنف متكررة، وتتواجد فيها قوات من الجيش والحشد الشعبى بكثافة.