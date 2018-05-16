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الأربعاء، 16 مايو 2018 05:22 م
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مفوضية الانتخابات العراقية: مسلحون يحاصرون مراكز اقتراع فى كركوك

الأربعاء، 16 مايو 2018 04:39 م
مفوضية الانتخابات العراقية: مسلحون يحاصرون مراكز اقتراع فى كركوك القوات العراقية - أرشيفية
رويترز
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قال رياض بدران رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، إن مسلحين يحاصرون عدة مراكز تصويت فى مدينة كركوك بشمال البلاد، اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من إجراء الانتخابات العامة.

وأضاف بدران، إن المسلحين، الذين لم يحدد هويتهم، يمارسون ضغوطا على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات، وتابع "إن بعض المفوضين هم بحكم الرهائن"، وطالب السلطات بحمايتهم.

 

 


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