مفوضية الانتخابات العراقية: مسلحون يحاصرون مراكز اقتراع فى كركوك

رويترز

قال رياض بدران رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، إن مسلحين يحاصرون عدة مراكز تصويت فى مدينة كركوك بشمال البلاد، اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من إجراء الانتخابات العامة.

وأضاف بدران، إن المسلحين، الذين لم يحدد هويتهم، يمارسون ضغوطا على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات، وتابع "إن بعض المفوضين هم بحكم الرهائن"، وطالب السلطات بحمايتهم.