video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسلحوا المعارضة السورية ينسحبون من آخر مناطقهم المحاصرة وسط البلاد

الأربعاء، 16 مايو 2018 12:49 م
مسلحوا المعارضة السورية ينسحبون من آخر مناطقهم المحاصرة وسط البلاد الجيش السورى - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال التلفزيون الرسمى السورى إن مقاتلى المعارضة المتبقين فى آخر جيب يسيطرون عليه بوسط البلاد بدأوا الانسحاب، اليوم الأربعاء، الأمر الذى يحكم قبضة الحكومة على المنطقة ويفتح جزءا رئيسيا من أهم طريق سريع فى سوريا.

وتعزز الخطوة موقف الرئيس بشار الأسد الذى يهيمن على المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان فى البلاد بعد سنوات من القتال لكنها تعنى أن أى حملة عسكرية جديدة قد تجازف بإشعال صراع مباشر مع قوى خارجية.

وقد يكون الانسحاب الأخير ضمن سلسلة من اتفاقات الإجلاء التى استخدمتها الحكومة لهزيمة المقاتلين المحاصرين بإجبارهم على تسليم الأراضى مقابل العبور الآمن إلى مناطق خاضعة للمعارضة فى الشمال.

وأصبحت مثل هذه الاتفاقات التى غالبا ما تكون بوساطة الروس حلفاء الأسد سمة مميزة للحرب السورية التى دخلت عامها الثامن. وتسببت الاتفاقات فى نزوح أكثر من مئة ألف شخص وهم مقاتلون من المعارضة ومدنيون.

وتصف المعارضة الاتفاقات بأنها سياسة تهجير قسرى تهدف إلى إحداث تغيير سكانى لطرد معارضى الأسد. وتقول الحكومة السورية إنها لا تجبر أحدا على المغادرة وإن من يبقون يجب أن يقبلوا بسلطة الدولة.

والمنطقة التى يتم إخلاؤها بالكامل اليوم الأربعاء آخر منطقة معارضة محاصرة وهى الجيب الكبير الذى يقع بين مدينتى حماة وحمص حول مدن الرستن وتلبيسة والحولة.

ومازال مقاتلو المعارضة يسيطرون على مساحات كبيرة من شمال غرب وجنوب غرب سوريا ليست محاصرة لأنها تقع على الحدود مع تركيا والأردن اللذين دعما المقاتلين أحيانا ويلعبان دور الضامن فى اتفاقات وقف إطلاق النار فى هذه المناطق.

والمنطقة الأخرى الوحيدة التى مازال الجيش السورى يحاصرها، وهى فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبى دمشق، تقع تحت سيطرة مقاتلى تنظيم داعش الذين من المستبعد على ما يبدو أن يوافقوا على الانسحاب إلى الرقعة الصحراوية التى مازالت تحت سيطرتهم فى شرق سوريا.

ويسيطر تحالف من الفصائل العربية والكردية على أكثر من ربع سوريا وتلقى مساعدة من الولايات المتحدة لقتال التنظيم المتشدد.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكن وزارة الدفاع (البنتاجون) قالت إنها ستبقى فى البلاد فى الوقت الحالي.

ركز الأسد على الجيوب المحاصرة المتبقية لمقاتلى المعارضة الشهر الماضى بعدما استعاد الغوطة الشرقية التى كانت أكبر جيب للمعارضة قرب دمشق فى حملة دامية استمرت أسابيع.

وبعد أن سيطر مقاتلو المعارضة على المنطقة التى يتم إخلاؤها اليوم الأربعاء لسنوات وافقوا هذا الشهر على الانسحاب مع أسرهم ومدنيين آخرين لا يريدون العودة إلى حكم الأسد.

وبما أن الجيب يمتد عبر الطريق السريع بين شمال سوريا وجنوبها فى المنطقة بين حماة وحمص فإن السيطرة عليه ستسهل كثيرا خطوط الاتصال فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال مسؤول حكومى محلى إن نحو 27 ألف شخص غادروا الجيب بالفعل منذ بدء عمليات الإجلاء هذا الشهر. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن آخر قافلة حافلات بدأت المغادرة اليوم الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة إن 66 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية الشهر الماضى بموجب اتفاقات مماثلة. ومن بين عمليات الإجلاء الكبيرة الأخرى ما حدث فى شرق حلب أواخر عام 2016 عندما خرج منها ما يربو على 30 ألف شخص.

وخرج عشرات الآلاف من الأشخاص من جيوب أصغر فى السنوات القليلة الماضية. وفاقم الأمر أزمة إنسانية فى محافظة إدلب التى تقع فى شمال غرب سوريا حيث زاد تعداد السكان من فترة ما قبل الحرب، وهو نحو مليون نسمة، إلى المثلين بسبب نزوح الفارين من أجزاء أخرى فى سوريا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيس بوك يطلق حملة تنظيف.. حذف 583 مليون حساب مزيف فى ثلاثة أشهر.. الشبكة الاجتماعية تعلن ارتفاع نسبة العنف على الموقع بسبب أحداث سوريا.. وتحارب المحتوى الإرهابى والجنسى.. والذكاء الاصطناعى سلاحها الأقوى

فيس بوك: منشورات صور العنف زادت فى مطلع 2018 وحرب سوريا قد تكون سببا

د. سامى عمار يكتب : سوريا بعد الحرب

صور.. انطلاق أولى المشاريع السياحة الروسية فى سوريا

تواصل عمليات إخراج المسلحين من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى لشمال سوريا

تقرير: التدخل الروسى سمح للأسد بالسيطرة على نصف أراضى سوريا

اخبار عربيه

سوريا

الجيش السورى

المعارضه السوريه

دمشق

مسلحوا المعارضه




لا تفوتك
قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

قرار جمهورى بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية المحكوم عليهم نهائيا

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

المترو يبدأ غدًا مد ساعات التشغيل للثانية صباحًا طوال شهر رمضان

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

شمس الصيف مش هتأثر .. 3 وصفات طبيعية هتناسب بشرتك الدهنية

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

مدرب سموحة عن السقوط المتكرر أمام الزمالك: كنا قاصدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة