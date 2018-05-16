مسئول فى حماس: مقتل 50 عنصرا من الحركة فى مواجهات مع إسرائيل بغزة

أ ف ب

أعلن قيادى بارز فى حركة المقاومة "حماس" ان 50 من عناصر الحركة قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى فى المواجهات التى وقعت الإثنين والثلاثاء على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال صلاح البردويل عضو المكتب السياسى لحماس فى مقابلة تلفزيونية مع الشبكة الاخبارية المحلية "بلدنا الاعلامية"، "خلال الجولة الآخيرة (مواجهات الإثنين والثلاثاء) استشهد 62 فلسطينيا بينهم 50 شهيدا من حماس وهذا رقم رسمي، و12 شهيدا من أبناء الناس".