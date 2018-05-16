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فائز السراج يأمر بتشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين الجنوب الليبى

الأربعاء، 16 مايو 2018 06:15 م
فائز السراج يأمر بتشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين الجنوب الليبى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج
كتب أحمد جمعة
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أمر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، برئاسة فايز السراج، اليوم الأربعاء، بتشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين الجنوب الليبى.

 

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، فى بيان صحفى، مساء اليوم الأربعاء، إن السراج كلف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلى، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز قوة عسكرية بحيث يكون قوامها لواء، وتكون بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية بكل أفرادها ومعداتها وأسلحتها وذخائرها، وذلك لتكليفها بحماية وتأمين منطقة الجنوب.

 

وطالب المجلس الرئاسى الليبى من المعنيين بموافاته بتشكيل القوة العسكرية والاستعدادات لكل كتيبة خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ القرار الذى تم توقيعه اليوم.


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