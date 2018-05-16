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صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين ضد إسرائيل وأمريكا

الأربعاء، 16 مايو 2018 01:16 ص
صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين ضد إسرائيل وأمريكا مظاهرات ضد إسرائيل
كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر مئات الأرجنتينيين، أمام سفارة سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى العاصمة بوينس آيرس الليلة الأربعاء، احتجاجا على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى، واستخدامه العنف المفرط ضد المحتجين الفلسطينيين، وكذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة المخالف للحقائق، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء.

وشيّع الفلسطينيون عشرات القتلى فى قطاع غزة أمس الثلاثاء فى ذكرى "النكبة"، غداة حمام دم فى المنطقة الحدودية راح ضحيته 62 فلسطينيا على الأقلّ برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما تعرضت إسرائيل لموجة إدانات دولية ودعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.

 

كركاتير في المظاهرات
كركاتير في المظاهرات

 

العلم الفلسطيني
العلم الفلسطيني

 

المتظاهرين
المتظاهرين

 

سيدة ترتدي علم فلسطين
سيدة ترتدي علم فلسطين

 

صورة تدين الاحتلال
صورة تدين الاحتلال

 


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