صور.. الأرجنتينيون يتظاهرون تضامنا مع الفلسطينيين ضد إسرائيل وأمريكا

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر مئات الأرجنتينيين، أمام سفارة سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى العاصمة بوينس آيرس الليلة الأربعاء، احتجاجا على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى، واستخدامه العنف المفرط ضد المحتجين الفلسطينيين، وكذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة المخالف للحقائق، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء.

وشيّع الفلسطينيون عشرات القتلى فى قطاع غزة أمس الثلاثاء فى ذكرى "النكبة"، غداة حمام دم فى المنطقة الحدودية راح ضحيته 62 فلسطينيا على الأقلّ برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما تعرضت إسرائيل لموجة إدانات دولية ودعوات إلى إجراء تحقيق مستقل.



كركاتير في المظاهرات



العلم الفلسطيني



المتظاهرين



سيدة ترتدي علم فلسطين