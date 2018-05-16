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صور.. أجواء رمضانية تسود ساحات مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات

الأربعاء، 16 مايو 2018 08:30 م
صور.. أجواء رمضانية تسود ساحات مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات مسجد زايد الكبير
كتب عبد الوهاب الجندى
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سادت حالة من الأجواء الربانية، اليوم الأربعاء، وسط ساحات مسجد الشيخ زايد الكبير فى إمارة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، استعداد لاستقبال الشهر الكريم.

وأعلنت لجنة تحرى رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن اليوم الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1439 هجرية، وأن غداً الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويقع المسجد فى مدينة أبوظبى ويعرف محليا بمسجد الشيخ زايد أو المسجد الكبير أو أيضا مسجد الشيخ زايد الكبير، ويعد خامس أكبر مسجد فى العالم من حيث المساحة الكلية بعد المسجد الحرام والمسجد النبوى و الجامع الأموى فى دمشق ومسجد الحسن الثانى بالدار البيضاء بمساحة تبلغ 412،22 مترا مربعا بدون البحيرات العاكسة حوله، وأحد أكبر عشرة مساجد فى العالم من حيث حجم المسجد.

ويتسع المسجد لأكثر من 7000 مصلى فى الداخل ولكن من الممكن مع استعمال المساحات الخارجية ان يتسع لحوالى 40،000 مصل لكافة أقسام مبنى المسجد، ومن معالمه المميزة وجود أربعة مآذن فى أركان الصحن الخارجى بارتفاع 107 أمتار للمأذنة مكسية كاملة بالرخام الأبيض.

المسجد الكبير في الإمارات
المسجد الكبير في الإمارات

 

جامع الشيخ زايد
جامع الشيخ زايد

 

مسجد الشيخ زايد ليلا
مسجد الشيخ زايد ليلا

 

مسجد زايد
مسجد زايد

 

 


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رمضان

شهر رمضان

مسجد الشيخ زايد

مسجد زايد الكبير

الأمارات




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