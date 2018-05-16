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سفارة مصر بموريشيوس تختتم أسبوعا ثقافيا احتفالا بالعيد 50 لاستقلال الجزيرة

الأربعاء، 16 مايو 2018 03:35 م
سفارة مصر بموريشيوس تختتم أسبوعا ثقافيا احتفالا بالعيد 50 لاستقلال الجزيرة وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة
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اختتمت سفارة مصر فى موريشيوس فعاليات "الأسبوع المصرى" الذى نظمته خلال الفترة من 29 أبريل حتى 13 مايو الجارى، متضمنا عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، فى إطار المشاركة فى الاحتفال بالعيد الـ50 لاستقلال الجزيرة، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 48 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت السفيرة آية سعد، سفيرة مصر فى موريشيوس، إن جناح الطعام المصرى كان أول الفعاليات ضمن المهرجان الدولى للطعام الإسلامى، برعاية المركز الثقافى الإسلامى التابع لوزارة الفنون والثقافة الموريشية، وشهد الجناح إقبالا غير مسبوق، وأهدت السفارة على هامشه مقطوعات صوفية، كما نظمت ركنا مصريا تضمن عرض مجموعة من المستنسخات الفرعونيـــــــة والمشغــــــولات اليدويــــة التقليدية واللوحات الدعائية لأشهر المعالم السياحية فى مصر.

وأضافت السفيرة، فى بيان صادر عنها، أن برنامج الأسبوع شمل مهرجان أفلام مصرية عُرضت خلاله مجموعة من الأفلام الشهيرة، كما شمل للمرة الأولى حفل توزيع جوائز على الأطفال الفائزين فى مسابقة وزارة الثقافة الفنية بعنوان "مصر فى عيون أطفال العالم"، مشيرة إلى أن الشق الرسمى من الفعاليات يعد إنجازا مهما فى مسار العلاقات الثنائية، إذ تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون مع موريشيوس فى مجالات الثقافة والإعلام، وأكدت سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية خلالها على عمق العلاقات بين البلدين، لا سيما أن مصر كانت من أوائل الدول التى افتتحت سفارة مقيمة فى موريشيوس.


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