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الأربعاء، 16 مايو 2018 01:56 م
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سانا: مقتل وإصابة 21 شخصا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على دمشق

الأربعاء، 16 مايو 2018 12:55 م
سانا: مقتل وإصابة 21 شخصا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على دمشق سوريا
أ ش أ
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 قُتل شخصان وأُصيب 19 آخرون، اليوم الأربعاء؛ جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية فى حى الحجر الأسود بقذيفة صاروخية سقطت فى منطقة المرجة بدمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى شمال حى الحجر الأسود جنوب دمشق، أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه وسط دمشق سقطت على بناء تجارى فى محيط جسر فكتوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المحال التجارية والأبنية السكنية المجاورة وبعض السيارات التى كانت موجودة فى المكان.

 

 


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أمن و حوادث

دمشق




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