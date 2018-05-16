سانا: مقتل وإصابة 21 شخصا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على دمشق

سانا: مقتل وإصابة 21 شخصا جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على دمشقالأربعاء، 16 مايو 2018 12:55 م
سوريا
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قُتل شخصان وأُصيب 19 آخرون، اليوم الأربعاء؛ جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية فى حى الحجر الأسود بقذيفة صاروخية سقطت فى منطقة المرجة بدمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى شمال حى الحجر الأسود جنوب دمشق، أطلقت قذيفة صاروخية باتجاه وسط دمشق سقطت على بناء تجارى فى محيط جسر فكتوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المحال التجارية والأبنية السكنية المجاورة وبعض السيارات التى كانت موجودة فى المكان.
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