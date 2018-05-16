video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تتهم واشنطن بتوفير غطاء لعناصر داعش شرقى الفرات

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:58 ص
روسيا تتهم واشنطن بتوفير غطاء لعناصر داعش شرقى الفرات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من خطر إحياء خلافة تنظيم " داعش" شرقى الفرات نتيجة التواطؤ الأمريكى مع الإرهابيين هناك، متهمة الولايات المتحدة بالتكتم على المعلومات عن عدة آلاف من المسلحين، الذين تم احتجازهم فى سوريا وتسعى واشنطن لحمايتهم من تحمل المسئولية.

وقالت زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء :"إن موسكو ترى مخاطر إنعاش فكرة الخلافة لتنظيم"داعش" شرق الفرات فى سوريا بتواطؤ مع الولايات المتحدة".

وأضافت :" نحن لفتنا الانتباه إلى صمت الإدارة الأمريكية بشأن آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ،الذين اعتقلهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات "قسد" شرقى الفرات" ( التى تدعمها الولايات المتحدة ).

وأكدت المتحدثة أنه فى ضوء إعلان الرئيس ترامب عن اقتراب انسحاب الأميركيين من سوريا، فإن مخاطر كبيرة تظهر لإنعاش الخلافة فى شرقى الفرات على غرار النموذج العراقى عندما ظهرت "داعش" بعد أن انسحبت القوات الأمريكية من هناك سريعا فى عام 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات "قسد" بسوريا تحرز تقدما على حساب مسلحى داعش شرقى الفرات

سوريا الديمقراطية تعلن بدء "عاصفة الجزيرة" لتحرير الفرات ودير الزور من "داعش"

الجيش السورى يستعيد 4 قرى شرق نهر الفرات من يد قوات سوريا الديمقراطية

روسيا

داعش

الفرات

سوريا

الازمه السوريه

واشنطن




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة