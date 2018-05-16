خادم الحرمين الشريفين يهنىء المسلمين بشهر رمضان

كتب - محمود جلال

هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال خادم الحرمين الشريفين فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يعم الخير والأمن والاطمئنان على عموم بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير".