خادم الحرمين الشريفين يهنىء المسلمين بشهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين يهنىء المسلمين بشهر رمضانالأربعاء، 16 مايو 2018 06:48 م
الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
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هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم.
وقال خادم الحرمين الشريفين فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ وطننا وشعبنا، وأن يعم الخير والأمن والاطمئنان على عموم بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير".
الملك سلمان بن عبد العزيز
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