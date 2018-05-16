بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" فى قطاع غزة خلال اتصال مع أردوغان

بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" فى قطاع غزة خلال اتصال مع أردوغانالأربعاء، 16 مايو 2018 06:19 م
الرئي الروسى فلاديمير بوتين
إضافة تعليق
دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأربعاء إلى "نبذ العنف" فى غزة بعد مقتل قرابة ستين متظاهرا فلسطينيا فى المنطقة الحدودية برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد فى اتصال هاتفى مع الرئيس رجب طيب أردوغان على "أهمية نبذ العنف وضرورة إقامة عملية تفاوض مجدية".
إضافة تعليق
الأسواق وموائد الرحمن على رادار "الصحة" فى رمضان.. نشر المفتشين بمنافذ البيع للجمهور لمواجهة الغش.. فرق وقائية بكافة المحافظات لمواجهة التسمم الغذائى.. الإعداد لـ1000 حملة على المنشآت الغذائية حتى عيد الفطر
رمضان وش السعد على قطاع الأغذية بالبورصة.. المستثمرون يتجهون لشراء أسهم الشركات بسبب ارتفاع الاستهلاك خلال الشهر الكريم.. محلل: ارتفاع التكاليف والتضخم المرتقب وتراجع الأرباح تحديات تواجه القطاع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة