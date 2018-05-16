بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" فى قطاع غزة خلال اتصال مع أردوغان

أ ف ب

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأربعاء إلى "نبذ العنف" فى غزة بعد مقتل قرابة ستين متظاهرا فلسطينيا فى المنطقة الحدودية برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد فى اتصال هاتفى مع الرئيس رجب طيب أردوغان على "أهمية نبذ العنف وضرورة إقامة عملية تفاوض مجدية".