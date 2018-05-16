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الملك سلمان: التطرف والإرهاب لا ينتميان لدين أو ملة أو ثقافة

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:31 م
الملك سلمان: التطرف والإرهاب لا ينتميان لدين أو ملة أو ثقافة الملك سلمان عاهل السعودية
(أ ش أ)
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قال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الإرهاب حينما دب فى جسد العالـم عملت المملكة العربية السعودية ومازالت تعمل، بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسى ومكانة دولية، على محاربة التطرف والإرهاب، والتأكيد فى كل المنابر الدولية على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة .

وأضاف الملك سلمان - خلال كلمته اليوم الأربعاء إلى الشعب السعودى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتى ألقاها نيابة وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد العواد وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن شهر رمضان مناسبة يستذكر فيه المسلمون الفرحة العظمى بنزول الذكر الحكيم فى ليلة هى خير من ألف شهر، مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يحمل فى ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام .

 


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