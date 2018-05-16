القوات العراقية تعثر على صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون بالأنبار

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عثرت القوات الأمنية العراقية على صواريخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون فى حافة نهر الفرات بجزيرة الأنبار.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - اليوم الأربعاء " إن القوات الأمنية فى قيادة الجزيرة عثرت على وكر للأعتدة والأسلحة فى حافة نهر الفرات يحتوى على 6 صواريخ، و15 قذائف هاون مختلفة الأنواع والأحجام، وعبوتين ناسفتين محلية الصنع، وتم تفجيرها".



وفى نفس السياق، أوضح بيان للمركز أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار عثرت على وكر عتاد من مخلفات (داعش) فى منطقة الجرايشي، يحتوى على قذائف هاون و17 صاروخ كاتيوشا ومواد تستخدم فى التفجيرات، بالإضافة إلى صاروخ محلى الصنع وقنابر هاون مختلفة الأنواع و قذائف مدفع عيار 155 ملم وعبوتين ناسفتين محليتين الصنع من مخلفات (داعش) الإرهابى فى منطقة حصيبة الغربية، وتم نقلها وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة.