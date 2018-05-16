video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 16 مايو 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القضاء المغربى يستأنف غدا الاستماع للشهود فى قضية "الحراك"

الأربعاء، 16 مايو 2018 11:58 ص
القضاء المغربى يستأنف غدا الاستماع للشهود فى قضية "الحراك" الشرطة المغربية - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

 يستأنف القضاء المغربى، غدا الخميس، الاستماع إلى الشهود فى قضية الحركة الاحتجاجية فى منطقة الريف (شمال)، بعد جلسة أولى الثلاثاء قام رئيس المحكمة بتعليقها على اثر مناقشات حادة بين محامى الطرفين وصخب من قبل المتهمين.

ويحاكم 54 متهما فى المجموع فى الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستنئاف فى الدار البيضاء (غرب)، فى اطار قضية الحركة الاحتجادية التى تعرف بـ "الحراك" وهزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف المتمردة تاريخيا والمهمشة.

وانتهت جلسات استجواب المتهمين بمن فيهم زعيم التحرك ناصر الزفزافي، الاسبوع الماضى بتهم تتراوح بين الجنح البسيطة والمساس بالامن العام الذى يعاقب عليه القانون نظريا بالاعدام.

وبدأت الغرفة الجنائية الثلاثاء الاستماع لـ31 شاهدا للادعاء والدفاع، ووصل اول هؤلاء الشهود فارس سفيان وهو شرطى فى الثلاثين من العمر، متكئا على عصا، بعد مناقشات طويلة حول قضايا إجرائية.

وروى هذا الشرطى فى الأمن العام أنه "اصيب بحجر فى رأسه" فى 26 مايو الماضى فى الحسيمة مركز الحراك الذى نقل اليه وكان يشارك فيه بتدخل بالقرب من منزل الزفزافى.

والزفزافى الذى كان عاطلا عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوى وخطبه الطويلة باللغة الامازيغية الريفية، كان ملاحقا لقطعه خطبة امام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية.

وعند وصول رجال الشرطة، كان الزفزافى على سطح منزله محاطا بحشد من انصاره. وقال الشرطى فى شهادته ان "عددا من الاشخاص قاموا برشق قوات حفظ النظام بالحجارة من السطح".

وأضاف "اغمى على وعندما استعدت وعيى كنت فى المستشفى العسكرى مصابا بشلل جزئى تعرف اثنان من زملائى على المعتدى".

وأوضح ان هذا المهاجم هو سمير ايغير احد المتهمين الـ54 الذين كانوا حاضرين. وقد استدعى للرد ونفى كل ما اتهم به.

وبعد مناقشات حادة بين محامى الطرفين، دان الزفزافى من قفص الاتهام هذه "الملهاة" وايده المتهمون الآخرون. وفى اجواء الضجيج هذه قرر القاضى تعليق الجلسة، وتستمتع المحكمة للشهود الآخرين الخميس قبل مرافعات الطرف المدنى ورد ممثل الادعاء.

وتقول جمعيات ان نحو 450 شخصا اوقفوا خلال الاحداث التى تلت مقتل بائع سمك سحقا فى عربة للنفايات فى أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التى كانت نوعا من السمك يحظر صيده.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضم القيادى الإخوانى محمد على بشر لقضية الحراك المسلح وحبسه 15 يوما

التليفزيون اليمنى يناقش قضية الحراك الجنوبى على فضائيتيه

اخبار عربيه

المغرب

القضاء المغربى

قضيه الحراك

الشرطه المغربيه




لا تفوتك
التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

التعليم: أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2018 تصل المدارس اليوم وغدا

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

المحكمة الإدارية العليا تقضى بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

صور.. مصر تضمد جراح الفلسطينيين.. معبر رفح يستقبل المصابين ومستشفيات العريش ترفع حالة الاستنفار.. استقبال أول مصاب فلسطينى برصاص الاحتلال.. وطاقم طبى على بوابة المعبر و8 سيارات إسعاف مجهزة فى انتظار المصابين

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

الخسارة من كمبالا تكشف الأخطاء الفادحة للأهلى.. المارد الأحمر يواصل السقوط بسبب فكر حسام البدرى.. التشكيل الخاطئ والتغييرات الغريبة وراء سقوط بطل مصر فى أوغندا.. وتراجع مستوى الحاوى وليد سليمان يثير التساؤلات

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

8 أمور يباح للصائم فعلها فى نهار رمضان ولا تفسد صيامه.. تعرف عليها

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

إكسبريس: صفقة انتقال محمد صلاح تكلف ريال مدريد 300 مليون إسترلينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة