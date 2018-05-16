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السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبنانى فى قائمة الإرهاب

الأربعاء، 16 مايو 2018 09:07 م
السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبنانى فى قائمة الإرهاب الملك سلمان عاهل السعودية
كتب عبد الوهاب الجندى
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وضعت رئاسة أمن الدولة السعودية 10 من قيادات حزب الله اللبنانى على قوائم الإرهاب.

واستهدفت العقوبات السعودية وضع 5 من مجلس شورى حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.

وأكدت رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية، أن مركز استهداف تمويل الإرهاب سيلاحق قادة حزب الله وإيران.

وقال البيان، إن حزب الله وإيران وراء المعاناة فى سوريا والعنف فى العراق واليمن، مؤكدًا أن "ميليشيا حزب الله اللبنانى تنظيم إرهابى بجناحيه السياسى والعسكر".

كما تم تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر حزب الله المصنفين على قائمة الإرهاب

وفى وقت سابق فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر بيان للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام لحزب لله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وآخرين.

 


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