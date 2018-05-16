الرئيس السودانى يؤكد حرص الدولة على تحقيق السلام فى دارفور

(أ ش أ)

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على تحقيق السلام فى دارفور ورتق النسيج الاجتماعى بين مكونات أهل الإقليم.

كما أكد البشير، فى كلمته مساء أمس الثلاثاء بييت الضيافة بالخرطوم، خلال لقائه بالإدارة العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور- استمرار عملية جمع السلاح، لافتا إلى أن السلاح أصبح أساس المشكلة فى دارفور. وقال إن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين وأنها ستعمل على اختفاء كل المعسكرات .

وقال "إن كل مطالب النازحين واللاجئين بالمعسكرات ستجد كل الاهتمام وسنضع برنامجا متكاملا لتنفيذها بالتنسيق مع ولاة الولايات، وسنعمل على إعادتهم ونوفر لهم كافة مقومات الحياة الكريمة حتى يعودوا طواعية"، مؤكدا مباركته لقيام الإدارة العامة للنازحين واللاجئين بالولايات.

ودعا الرئيس السوداني، إلى نبذ العنف وتناسى الخلافات من أجل مصلحة أبناء دارفور، لافتا إلى التقاليد الراسخة التى يتمتع بهاء أهل دارفور .

من جانبهم، تحدث عدد من ممثلى النازحين، مؤكدين حرصهم على تحقيق السلام وإحداث التنمية، داعين إلى مواصلة عملية جمع السلاح والعمل على توفير كافة مقومات الحياة والخدمات لأهل دارفور.