الخدمات الطبية الأردنية ترسل قافلة تعزيز للمستشفى الميدانى بغزة

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أرسلت الخدمات الطبية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، قافلة تعزيز للمستشفى الميدانى الأردنى فى قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بتقديم كل أنواع المساعدة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.



وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأردنية اللواء الطبيب معين الحباشنة - وفقا لبيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - إن القافلة تأتى ترجمة لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، لإغاثة الأهل والأشقاء فى قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة التى أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.



وأضاف الحباشنة، أن القافلة اشتملت على فريق يضم اختصاصات طبية متقدمة مثل الجراحة العامة، العظام، جراحة الشرايين، جراحة الصدر، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة الأعصاب، إضافة لطواقم تمريضية متخصصة.



كما تم تجهيز القافلة بمجموعة من العلاجات والعدد الجراحية والمستهلكات الطبية لاستخدامها فى العمليات الجراحية وفى أقسام المستشفى.



وأكد الحباشنة أنه سيتم خلال اليومين المقبلين التنسيق مع طواقم المستشفى لاستقبال مصابين فى مدينة الحسين الطبية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية لاستكمال علاجهم، وتقديم رعاية طبية متقدمة وحسبما تتطلب إصاباتهم.



يشار إلى أن المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة يعمل منذ عام 2009 وقدم الخدمة الطبية لأكثر من مليونى مراجع منذ افتتاحه وساهم برفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين هناك.