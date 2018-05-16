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الأربعاء، 16 مايو 2018 01:58 م
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الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى

الأربعاء، 16 مايو 2018 12:46 م
الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى طيران الإمارات
أ ش أ
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فازت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدنى فى عضوية المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى بحصولها على 17 صوتا من أصل 20 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة التى عقدت اجتماعاتها فى العاصمة المغربية الرباط يوم 9 مايو الجارى.


ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء عن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى سيف محمد السويدى قوله " إن الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز العمل العربى المشترك فى تنظيم قطاع الطيران و-على صعيد المنظمة العربية للطيران المدني- فإننا مازلنا ندعم هذه المنظمة و سنعمل مع رئيس المجلس التنفيذى المنتخب لدعم الخطط الاستراتيجية و الإدارية للمنظمة والارتقاء بقطاع الطيران العربى والعالمي".


وأشار السويدى إلى أن النمو القوى الذى حققه قطاع الطيران المدنى فى الإمارات خلال السنوات الأخيرة، سينعكس إيجابياً على الدور المحورى للمنظمة العربية للطيران المدنى فى دعم وتنويع اقتصاديات الدول العربية، متوقعا أن يواصل القطاع الطيران العربى مسيرة نموه خلال السنوات المقبلة، ليكون أحد المكونات الرئيسة للناتج القومى لكل بلد عربي.


يذكر أن المجلس التنفيذى للهيئة العربية للطيران المدنى يتألف من 9 دول، وقد تنافس على هذه المقاعد التسعة فى الانتخابات المشار إليها 15 دولة من إجمالى 20 دولة عربية تشكل الجمعية العامة للهيئة والتى تملك حق التصويت.


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