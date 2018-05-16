استطلاع رأى: 50% من الروس يخشون تحول النزاع السورى إلى حرب عالمية ثالثة

وكالات الأنباء

أعرب أكثر من 50% من مواطنى روسيا عن خشيتهم من أن يتحول التوتر بين روسيا والغرب حول سوريا إلى حرب عالمية ثالثة، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن وكالة "انترفاكس" الروسية، وجاء فى استطلاع للرأى أجراه مركز ليفادا للدراسات الاجتماعية، أن 57% من الذين تم استطلاعهم عبّروا عن قلقهم بدرجات متفاوتة للتناقضات الحالية حول سوريا بين موسكو والغرب، والتى قد تتحول حسبهم لمواجهة مباشرة، حيث أعرب 16% عن قلقهم و41% عن خشيتهم الكبيرة لاحتمال هذا الصدام.

ودلت نتائج الاستطلاع على أن أكثر من ثلث الروس لا يميلون للشعور بالخوف من اندلاع هذه المواجهة، فيما أكد 11% منهم أنه لا توجد لديهم أى مخاوف بهذا الصدد، و27% جزموا بأنه لا تراودهم أى مخاوف حيال ذلك، بينما أكد 31% من المستطلعين أنهم يتابعون بدقة واهتمام سير الأحداث فى سوريا، وذكر 55% أنهم ليسوا على اطلاع واسع عمّا تشهده سوريا مؤخرا، لكنهم يهتمون لمآل الوضع هناك.