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استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين فى قصف إرهابى على دمشق

الأربعاء، 16 مايو 2018 12:27 م
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين فى قصف إرهابى على دمشق قصف فى سوريا - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، باستشهاد مدنيين وإصابة 19 آخرين، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة سقطت بمحيط جسر فيكتوريا بدمشق، وذكر مراسل سانا - فى وقت سابق - أن مدنيين اثنين أصيبا جراء سقوط قذيفة أطلقها الإرهابيون على منطقة جسر فيكتوريا بمدينة دمشق.

وكان المراسل الحربى لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أفاد، اليوم الأربعاء، بأن الجهات الأمنية ضبطت أعدادا كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة ضمن مخابئ سرية خلال عمليات تمشيط فى منطقة القلمون الشرقى، وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلى دخلت، اليوم الأربعاء، إلى بلدة تلبيسة ومدينة الرستن بريف حمص الشمالى بعد إخلائهما من الإرهابيين، وقال مراسل الوكالة السورية، إنه تم صباح اليوم إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى.

 


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