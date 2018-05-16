أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله وقيادات حزب الله اللبنانى

أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله وقيادات حزب الله اللبنانىالأربعاء، 16 مايو 2018 08:54 م
حسن نصر الله
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بجماعة حزب الله اللبنانية.
وذكر بيان للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام لحزب لله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وآخرين.
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