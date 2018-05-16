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الأربعاء، 16 مايو 2018 10:30 م
خالد صلاح
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أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله وقيادات حزب الله اللبنانى

الأربعاء، 16 مايو 2018 08:54 م
أمريكا تفرض عقوبات على حسن نصر الله وقيادات حزب الله اللبنانى حسن نصر الله
(رويترز)
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بجماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر بيان للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تستهدف الأمين العام لحزب لله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وآخرين.

 


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حسن نصر الله

العقوبات الامريكية

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