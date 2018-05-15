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وزير التنمية الألمانى: نأمل أن تعطى الحكومة العراقية الأولوية للمصالحة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 07:04 م
وزير التنمية الألمانى: نأمل أن تعطى الحكومة العراقية الأولوية للمصالحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
برلين (أ ش أ)
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أعرب وزير التنمية الألمانى جيرد مولر عن أمله فى أن تعطى الحكومة العراقية الجديدة الأولوية لتحقيق المصالحة فى البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية فى العراق.

وقال مولر - فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "دبا" نقلتها عدد من وسائل الإعلام الألمانية اليوم الثلاثاء، "على الحكومة الجديدة أن تعطى الأولوية للمصالحة وإعادة الإعمار، حتى يتمكن النازحون الداخليون من العودة إلى موطنهم".

وأضاف: "أنه ينتظر أيضا من الحكومة العراقية المقبلة مساعى إصلاح جادة فى مكافحة الفساد وإعادة التقارب مع إقليم كردستان العراق شمإلى البلاد"..موضحا أن المهمة الأهم الآن هى تشكيل حكومة مستقرة بسرعة، لافتا إلى أن التحديات كبيرة.

يشار إلى أن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى هزيمة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى المرشح المفضل للغرب، أمام الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، حيث أجرت العراق أول انتخابات برلمانية فى البلاد منذ هزيمة تنظيم (داعش) إلا أن نسبة المشاركة كانت فى أدنى مستوياتها حيث بلغت 44.5%.

 


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