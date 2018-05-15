مسئول روسى: قرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس خطأ

مسئول روسى: قرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس خطأالثلاثاء، 15 مايو 2018 03:27 م
نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن أسف موسكو لقرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.. مؤكدا أن آثار هذه الخطوة ستكون مأساوية.
وقال ريابكوف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "كلنا نستطيع أن نرى مدى مأساوية الآثار المترتبة على هذا القرار.. ونشعر بالأسف حياله، ونعتقد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات كان خطأً".
وشدد ريابكوف على أن موسكو ما زالت تلتزم بمبدأ إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلى-الفلسطينى قائم على وجود دولتين.
وقد أجريت مراسم افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، أمس الاثنين، مما أثار موجة من الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا وإصابة نحو 3 آلاف.
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