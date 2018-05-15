فيديو ..طلاب عرب يرفعون العلم الفلسطينى بجامعة تل أبيب

فيديو ..طلاب عرب يرفعون العلم الفلسطينى بجامعة تل أبيبالثلاثاء، 15 مايو 2018 02:37 م
شهداء فلسطين
إضافة تعليق
شهدت جامعة تل أبيب وقفة بمناسبة مرور 70 عاما على نكبة فلسطين ، حيث أعلنت إسرائيل اقامة دولة لها على أنقاض دولة فلسطين فى 15 مايو 1948 .
ورفع الطلاب العرب العلم الفلسطينى داخل الجامعة الإسرائيلية ، مشددين على أن الأجيال الفلسطينية المتتابعة لم ولن تنسى حقها التاريخى فى أرض فلسطين.
فى المقابل قام مجموعة من الطلاب الإسرائيليين برفع العلم الإسرائيلى داخل الجامعة ،لاعتراض الوقفة التى قام بها الطلاب الفلسطينين بالجامعة .
إضافة تعليق
التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"
ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة