فيديو ..طلاب عرب يرفعون العلم الفلسطينى بجامعة تل أبيب

كتب- هاشم الفخرانى

شهدت جامعة تل أبيب وقفة بمناسبة مرور 70 عاما على نكبة فلسطين ، حيث أعلنت إسرائيل اقامة دولة لها على أنقاض دولة فلسطين فى 15 مايو 1948 .

ورفع الطلاب العرب العلم الفلسطينى داخل الجامعة الإسرائيلية ، مشددين على أن الأجيال الفلسطينية المتتابعة لم ولن تنسى حقها التاريخى فى أرض فلسطين.

فى المقابل قام مجموعة من الطلاب الإسرائيليين برفع العلم الإسرائيلى داخل الجامعة ،لاعتراض الوقفة التى قام بها الطلاب الفلسطينين بالجامعة .