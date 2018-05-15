سلطنة عمان تؤكد دعمها للحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة

مسقط (أ ش أ)

أكدت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، تضامنها ودعمها للحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وعاصمتها القدس.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية العمانية قوله "إن السلطنة تدعو إلى الحل السياسى للصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يضمن إقامة الدولتين وتعايشهما السلمى جنبا إلى جنب".