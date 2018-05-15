video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: نراقب الوضع على حدود قطاع غزة عن كثب

الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:17 ص
روسيا: نراقب الوضع على حدود قطاع غزة عن كثب المتحدث باسم الكرملين
رويترز
إضافة تعليق

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن موسكو قلقة جدا لمقتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة أمس الاثنين مضيفا أنها تراقب الوضع عن كثب.

وذكر بيسكوف خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف أن روسيا تحث دولا خاصة أطراف الرباعية الدولية للوساطة فى الشرق الأوسط على تفادى التصرفات التى قد تلهب التوتر فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو حذرت مسبقا من أن تصرفات أمريكا فى إسرائيل قد تثير التوتر فى الشرق الأوسط وقد حدث ذلك، مشيرا إلى ان مقتل عشرات الفلسطينيين لا يثير سوى مخاوف "عميقة جدا" ونراقب الوضع على حدود قطاع غزة عن كثب.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن خطر اقتراب الفلسطينيين من السياج الحدودى بين غزة وإسرائيل ليس سببا كافيا لاستخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية.

من جانبها طالبت إيران، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على أنهم "مجرمو حرب" لإرتكابهم "مجازر وحشية لا مثيل لها"، وذلك غداة مقتل عشرات الفلسطينيين فى مواجهات دامية على حدود قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمى أن "قتل الأطفال والنساء والأبرياء من الفلسطينيين واحتلال أرضهم تحول إلى إستراتيجية رئيسية للصهاينة على مدى 70 عاما من الاحتلال".

وطالب قاسمى الأسرة الدولية بـ"التحرك على الفور لإدانة جريمة الكيان الصهيونى وتقديمه إلى محكمة دولية باعتباره مجرم حرب".

وقتل 59 فلسطينيا وأصيب أكثر من الفين آخرين بجروح غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلى الاثنين خلال الاحتجاجات على تدشين السفارة الأمريكية فى القدس.

ومضى قاسمى يقول إن "استمرار الجرائم التى يرتكبها الصهاينة فى فلسطين بمثابة نتيجة للدعم اللامحدود الذى تقدمه أمريكا والمساومة الذليلة من قبل بعض حكومات المنطقة" معتبرا أن هذه الحكومات "تتحمل المسؤولية وتشارك فى سفك الدماء".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة فلسطين بالقاهرة تدين مجزرة يوم العودة الفلسطينية على حدود غزة

الإمارات وتونس تدينان "مذبحة يوم العودة" فى فلسطين

صور.. العالم هذا الصباح.. الآلاف يتظاهرون تنديدا بمجازر الاحتلال بيوم العودة فى فلسطين.. وقفة بالشموع فى إندونيسيا بعد هجمات إرهابية أودت بحياة 20 شخصا.. وبركان كيلاويا يدمر الأخضر واليابس فى هاواى الأمريكية

صور.. إضراب شامل بمحافظات فلسطين فى ذكرى النكبة وحدادا على أرواح شهداء غزة

سفير فلسطين باليونسكو: قتل الجيش الإسرائيلى لمتظاهرى غزة "جريمة حرب"

إضراب شامل بمحافظات فلسطين حدادا على أرواح شهداء غزة

اخبار عالميه

الكرملين

فلسطين

غزه

روسيا

اسرائيل




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة