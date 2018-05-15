روسيا: نراقب الوضع على حدود قطاع غزة عن كثب

رويترز

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن موسكو قلقة جدا لمقتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة أمس الاثنين مضيفا أنها تراقب الوضع عن كثب.

وذكر بيسكوف خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف أن روسيا تحث دولا خاصة أطراف الرباعية الدولية للوساطة فى الشرق الأوسط على تفادى التصرفات التى قد تلهب التوتر فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو حذرت مسبقا من أن تصرفات أمريكا فى إسرائيل قد تثير التوتر فى الشرق الأوسط وقد حدث ذلك، مشيرا إلى ان مقتل عشرات الفلسطينيين لا يثير سوى مخاوف "عميقة جدا" ونراقب الوضع على حدود قطاع غزة عن كثب.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن خطر اقتراب الفلسطينيين من السياج الحدودى بين غزة وإسرائيل ليس سببا كافيا لاستخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية.

من جانبها طالبت إيران، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على أنهم "مجرمو حرب" لإرتكابهم "مجازر وحشية لا مثيل لها"، وذلك غداة مقتل عشرات الفلسطينيين فى مواجهات دامية على حدود قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية برهام قاسمى أن "قتل الأطفال والنساء والأبرياء من الفلسطينيين واحتلال أرضهم تحول إلى إستراتيجية رئيسية للصهاينة على مدى 70 عاما من الاحتلال".

وطالب قاسمى الأسرة الدولية بـ"التحرك على الفور لإدانة جريمة الكيان الصهيونى وتقديمه إلى محكمة دولية باعتباره مجرم حرب".

وقتل 59 فلسطينيا وأصيب أكثر من الفين آخرين بجروح غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلى الاثنين خلال الاحتجاجات على تدشين السفارة الأمريكية فى القدس.

ومضى قاسمى يقول إن "استمرار الجرائم التى يرتكبها الصهاينة فى فلسطين بمثابة نتيجة للدعم اللامحدود الذى تقدمه أمريكا والمساومة الذليلة من قبل بعض حكومات المنطقة" معتبرا أن هذه الحكومات "تتحمل المسؤولية وتشارك فى سفك الدماء".