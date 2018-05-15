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روسيا تستضيف محادثات السلام الخاصة بسوريا فى يوليو

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:41 م
روسيا تستضيف محادثات السلام الخاصة بسوريا فى يوليو محادثات السلام- أرشيفية
(رويترز)
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أعلنت روسيا وتركيا وإيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد الجولة المقبلة من محادثاتها بشأن السلام فى سوريا فى يوليو تموز فى مدينة سوتشى الروسية وليس فى مدينة آستانة عاصمة قازاخستان مثل اجتماعاتها السابقة.

وقالت المعارضة السورية المسلحة إنها ستقاطع المحادثات بسبب استضافة روسيا لها. وعقدت هذه المحادثات الثلاثية، منذ أن بدأت فى العام الماضي، فى قازاخستان التى لم تتورط فى الحرب السورية على عكس روسيا التى تدعم الرئيس بشار الأسد وساعدته على تحويل مجريات الحرب من خلال إرسال قوات روسية.

وجاء إعلان اجتماع يوليو من أحدث جولة من محادثات آستانة. ولم يتضح سبب تغيير مكان المحادثات المقبلة.

 

 

 


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