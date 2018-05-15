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الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:57 م
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خسائر بصفوف الحوثيين فى غارات لطيران التحالف بجبهة الملاجم

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:44 م
خسائر بصفوف الحوثيين فى غارات لطيران التحالف بجبهة الملاجم العقيد تركى المالكى
إيمان حنا
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سقط اليوم عدد كبير ما بين قتيل وجريح فى صفوف الميليشيات الحوثية بالبيضاء، بالإضافة إلى تفجير "مخزن ذخائر" في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، بجبهة الملاجم، حيث استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف استهدف بغارة أخرى مخزن ذخائر تابع للميليشيات الانقلابية بذات المنطقة، وأعقبت الغارة انفجارات عنيفة وتصاعد لألسنة الدخان.

ومن جهة أخرى شهد اليوم اندلاع معارك عنيفة في جبهة صرواح وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، حيث خاضت قوات الجيش الوطني مدعومة بطيران التحالف، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح غربي محافظة مأرب.

واندلعت معارك عنيفة فجر اليوم، غربي صرواح، شارك فيها طيران التحالف العربي ومدفعية الجيش، وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات.

وتابع المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 10 غارات مواقع وتجمعات وآليات للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


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