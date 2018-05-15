"تنفيذية التحرير الفلسطينية" تطالب بضرورة نقل جرائم إسرائيل إلى الأمم المتحدة

رام الله (أ ش أ)

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إلى ضرورة نقل ملف جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة ضد المتظاهرين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام".

وأكد خالد - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه يجب البحث فى الوسائل الكفيلة لوقف جرائم جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الدولية، بعد أن أجهضت الإدارة الأمريكية صدور بيان رئاسى عن مجلس الأمن يدين ممارسات جيش الاحتلال ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر فى هذه الجرائم .

وأضاف: "كنا نتوقع هذا الموقف من الإدارة الأمريكية وبأنها ستستخدم بكل تأكيد " الفيتو" للحيلولة دون صدور البيان الرئاسي، ودعونا فى اجتماع القيادة الفلسطينية إلى نقل ملف هذه الجرائم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ليس فقط من أجل تحقيق لجنة تقصى حقائق أو لجنة تحقيق مستقلة، واستصدار قرار عن الجمعية العامة يدين الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية فى القدس المحتلة وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة وقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس".