الهيئة الوطنية لمخيمات العودة تصف ترامب بـ"بلطجى العصر"

كتب- هاشم الفخرانى

أصدرت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار بياناً أكد فيه رفض الهيئة لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل السفارة من تل ابيب للقدس أمس، حيث وصف البيان "ترامب" بـ "بلطجي العصر ".

وأضاف البيان أنه بسبب هذا القرار هبت جماهير الشعب الفلسطينىفي قطاع غزة بمئات الآلاف فى مليونية العودة ومعها جماهير الشعب الفلسطينى فى الداخل الصامد عام 48 والقدس والضفة المحتلة رفضاً لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة وكسراً للحصار عن القطاع، مما أدى إلى استشهاد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى عبر استهدافات وإعدامات مباشرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى بحق المتظاهرين العزل أثناء مشاركتهم فى مليونية العودة السلمية وكسر الحصار.

وتقدمت الهيئة بالعزاء لأسر الشهداء دفاعا عن القدس فى غياب دور الأمة العربية والإسلامية عن مهمة التحرير سائلين المولى الصبر والسلوان لذويهم الأعزاء.

وقالت: نجدد تأكيدنا على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار ببرنامج الفعاليات اليومي و الأسبوعي في مخيمات العودة بالمحافظات الخمسة حماية لحقنا في العودة وكسر الحصار وصولا لمليونية الخامس من يونيو المقبل في ذكرى احتلال القدس وكافة الأراضي الفلسطينية في عدوان 1967.

وحمل البيان الإدارة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت في غزة أمس الاثنين معتبرين شهداء المجزرة هم ضحايا لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.