"القوى الفلسطينية" تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية

رام الله (أ ش أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية فى محافظة رام الله والبيرة الشعب الفلسطينى إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، وضرورة التوقف التام عن شراء هذه المنتجات، وحذرت الوكلاء والمستوردين من استمرار التعاطى مع البضائع الاحتلالية بكل أشكالها.

كما دعت القوى - فى بيان اليوم الثلاثاء، لاعتبار يوم غد الأربعاء، يوم تصعيد ووحدة للدم بين أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة وغزة، ودعت أيضا لمشاركة واسعة يوم الخميس المقبل، فى الوقفة أمام "البيت الأمريكى" ظهرا، تأكيدا على رفض المواقف الأمريكية، شريك الاحتلال فى عدوانه.

وقررت القوى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للتصعيد الشامل على جميع نقاط الاحتكاك والتماس، حيث ستكون المسيرة على المدخل الشمإلى لمدينة البيرة بعد صلاة الظهر.