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القوات السورية تستعيد السيطرة على حى استراتيجى فى دمشق

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:12 م
القوات السورية تستعيد السيطرة على حى استراتيجى فى دمشق الجيش السورى
(أ ف ب)
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استعادت قوات النظام السورى، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حى استراتيجى يقع جنوب دمشق من تنظيم داعش، فى اطار سعيها لانهاء وجود الجهاديين فى آخر جيوبهم فى العاصمة، بحسب ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

ويشن الجيش السورى منذ 19أبريل عملية عسكرية برية وجوية واسعة ضد تنظيم داعش فى جنوب العاصمة، فى إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وذكر مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت قوات النظام من فرض سيطرتها على كامل حى الحجر الأسود".

وكانت قوات النظام تمكنت من السيطرة على حى القدم المجاور إلا أن المعارك العنيفة الهادفة للسيطرة على حى الحجر الأسود اتسمت بصعوبة كبيرة.

ويسيطر تنظيم داعش منذ 2015 على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية، فضلاً عن أجزاء من حى التضامن المحاذى له.

وبلغت حصيلة الحملة العسكرية منذ بدئها فى 19أبريل، مقتل 221 مقاتلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 189 جهادياً قضى اكثر من نصفهم فى الحجر الاسود، بحسب المرصد، ومن شأن طرد تنظيم داعش من تلك الأحياء أن يتيح للجيش السورى بسط سيطرته على كامل العاصمة للمرة الأولى منذ العام 2012.

وراى عبد الرحمن انه "اذا استمر النظام فى التقدم على الأرض فانه سيحاصر التنظيم الذى سيضطر للتفاوض على اتفاق اجلاء" على غرار ما حدث فى العديد من المناطق التى كانت تخضع لسيطرة الفصائل المقاتلة ومنها الغوطة الشرقية التى استعادها الجيش بالكامل فى منتصف أبريل.

ويُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية فى سوريا، وكان يعيش فيه قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون. لكن الحرب اجبرت قسما كبيرا من سكان المخيم الذى تعرض للحصار والدمار على مغادرته.

واثر خسائر كبيرة منى بها العام الماضى، لم يعد تنظيم داعش يسيطر سوى على جيوب متفرقة لا تتجاوز نسبتها5%من مساحة سوريا، بينها مناطق محدودة فى البادية السورية وفى محافظة دير الزور شرقاً وفى جنوب البلاد.

 

 


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