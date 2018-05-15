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الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:13 م
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العثور على 11 عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون شرق الأنبار

الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:49 م
العثور على 11 عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون شرق الأنبار القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، على 11 عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون مختلفة الأعيرة شرق الأنبار.

قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام و6 قذائف هاون عيار 60 ملم و3 وسائل تفجير تم تفجيرها موقعيا، كما عثرت على 5 عبوات ناسفة وفجرتها فى قاطع الكرمة فى منطقة البحيرات".

 


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