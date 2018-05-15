العثور على 11 عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون شرق الأنبار

بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، على 11 عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون مختلفة الأعيرة شرق الأنبار.

قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار عثرت على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام و6 قذائف هاون عيار 60 ملم و3 وسائل تفجير تم تفجيرها موقعيا، كما عثرت على 5 عبوات ناسفة وفجرتها فى قاطع الكرمة فى منطقة البحيرات".