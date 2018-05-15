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خالد صلاح
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السودان والإمارات يعلنان غدا المتمم لشعبان والخميس غرة رمضان

الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:26 م
السودان والإمارات يعلنان غدا المتمم لشعبان والخميس غرة رمضان هلال شهر رمضان
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أعلنت السودان والإمارات، اليوم الثلاثاء أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1439 هــ.

ودعا مجمع الفقه الإسلامى بالسودان- فى بيان مساء اليوم الثلاثاء- الأمة الإسلامية إلى التمسك بقيم التكافل والأخوة، موجها التهنئة إلى المسلمين فى كل بقاع الأرض بهذه المناسبة الجليلة، سائلاً الله أن يتقبل صيامهم وقيامهم.

وأفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن ديوان الوقف السنى العراقى، أعلن أن الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية لتحرى هلال شهر رمضان المبارك بمملكة البحرين أن غدا الأربعاء، هو المكمل لعدة شهـر شعبان 30 يوما.

وقالت الهيئة، فى بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الثلاثاء، إن يوم بعد غدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت وزارة الأوقاف والإرشاد فى اليمن، أن يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، "أن لجنة مراقبة الأهلة قامت مساء اليوم ومعها بعض العلماء في مدينة الحديدة بعملية مراقبة وتحري أثناء الغروب وبعده، وتعذر رؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري1439هـ ليومنا هذا، وعليه فإن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك".


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