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الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:33 م
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الرئيس السودانى يعين وزيرا للمعادن وواليين للبحر الأحمر وغرب كردفان

الثلاثاء، 15 مايو 2018 10:54 م
الرئيس السودانى يعين وزيرا للمعادن وواليين للبحر الأحمر وغرب كردفان الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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أصدر الرئيس السودانى، عمر البشير، مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق شرطة محمد أحمد على إبراهيم وزيراً للمعادن، والهادى محمد على سيد أحمد واليا لولاية البحر الأحمر، وأحمد عجب الفى محجوب واليا لولاية غرب كردفان.

يأتى ذلك استكمالا للتعديل الذى أجراه الرئيس السودانى أمس فى حكومة الوفاق الوطنى، استجابة لقرارات المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى اجتماعه برئاسة البشير .

 

 


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