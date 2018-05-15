الرئيس الجزائرى يزور المسجد الأعظم بالعاصمة فى ثانى ظهور منذ بداية العام

كتبت آمال رسلان

قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بجولة فى العاصمة بمنطقة تيقصراين التابعة لبلدية بئر خادم، حيث زار المسجد الأعظم للوقوف على مدى تقدم أعمال الإنشاءات به، كما أشرف على تدشين المقر الجديد "للزاوية البلقايدية" المتواجدة بتقصراين ببلدية بئر خادم.

وتعد تلك هى ثانى جولة ميدانية يقوم بها بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة بعد الجولة التى قام بها فى 9 أبريل الماضى، وخصصها لتدشين مسجد كتشاوة ببلدية القصبة وتدشين توسعة خط المترو الرابط بين ساحة الشهداء وبلدية جسر قسنطينة.

وقال موقع الشروق اليومى، إن مسار جولة الرئيس من مقر إقامته إلى موقع بناء المسجد الأعظم، شهد حضورا مكثفا لرجال الشرطة لتأمين الموكب الرئاسى والمواقع التى سيتفقدها خلال الزيارة، كما عرف المدخل الرئيسى "للزاوية البلقايدية" بتقصراين ببلدية بئر خادم، توفدا كبيرا من قبل مريدى الزاوية والعديد من المواطنين الذين اصطفوا على أرصفة الطريق لاستقبال بوتفليقة، فيما عمل رجال من الشرطة والأمن الرئاسى على تأمين المكان.