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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:21 م
خالد صلاح
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الجيش الليبى يؤكد سيطرته على مواقع جديدة فى مدينة درنة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:49 م
الجيش الليبى يؤكد سيطرته على مواقع جديدة فى مدينة درنة المسمارى و الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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أصدرت القوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنها نفذت مهمة قتالية مخطط لها مسبقا، حيث تمت السيطرة على مواقع العدو الحصينة فى محور الظهر الحمر ومحور الحيلة ومحور مرتوبة، الأمر الذى كبد العدو خسائر فادحة فى الأفراد والآليات ولازالت القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب.  
 
 
وناشد آمر غرفة عمليات الكرامة وسائل الإعلام بعدم التعاطى مع أى بيان أو خبر غير صادر عن غرفة عمليات الكرامة والناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسمارى.
 
 
 
 

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