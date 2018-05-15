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الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:30 ص
خالد صلاح
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الإمارات تخصص 5 ملايين دولار كمساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:00 ص
الإمارات تخصص 5 ملايين دولار كمساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين الاشتباكات فى غزة
أ ش أ
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار، لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التى أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحى وقنابل الغاز.

 كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدانت - فى وقت سابق أمس- بشدة التصعيد الإسرائيلى الذى يشهده قطاع غزة، والذى أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

 

 


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