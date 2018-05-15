الإمارات تخصص 5 ملايين دولار كمساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار كمساعدات طبية عاجلة للفلسطينيينالثلاثاء، 15 مايو 2018 12:00 ص
الاشتباكات فى غزة
إضافة تعليق
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار، لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التى أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحى وقنابل الغاز.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدانت - فى وقت سابق أمس- بشدة التصعيد الإسرائيلى الذى يشهده قطاع غزة، والذى أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد
صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة