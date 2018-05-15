الإعلام الأمنى العراقى ينفى تعرض إحدى نقاط التفتيش فى نينوى إلى هجوم "داعش"

بغداد (أ ش أ)

نفى مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، تعرض إحدى نقاط التفتيش فى نينوى إلى هجوم من تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إنه ينفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تعرض إحدى نقاط التفتيش بمنطقتى الطيران والعكيدات فى محافظة نينوى إلى هجوم من قبل عصابات "داعش الإرهابية".

وجدد دعوته إلى وسائل الإعلام بشأن الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر الأخبار التى تتعلق بالشأن الأمنى.