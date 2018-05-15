الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل فى أعمال العنف "المروعة" بغزة

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل فى أعمال العنف "المروعة" بغزةالثلاثاء، 15 مايو 2018 11:25 ص
أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان "العنف الدامى المروع" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فى غزة قائلا إنه يشعر بقلق شديد مما يمكن أن يحدث اليوم الثلاثاء، وداعيا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل خلال إفادة صحفية مقتضبة منتظمة للمنظمة الدولية فى جنيف إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن حدودها بموجب القانون الدولى لكن القوة الفتاكة يجب أن تكون الملاذ الأخير ولا يمكن تبريرها باقتراب الفلسطينيين من السياج الحدود مع قطاع غزة.
وتنظم تظاهرات جديدة، اليوم الثلاثاء، المصادف ذكرى "النكبة" وغداة حمام دم على حدود قطاع غزة راح ضحيته 59 فلسطينيا بينما يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة وسط قلق دولى.
وفى سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الثلاثاء، أن أى فلسطينى يتظاهر فى غزة يمكن أن يتعرض "للقتل" برصاص الجيش الإسرائيلى سواء كان يمثل تهديدا أم لا.
وصرح روبرت كولفيل أحد المتحدثين باسم المفوضية أن "أى شخص معرض على ما يبدو للقتل" مضيفا "لا يمكن استخدام القوة القاتلة الا كخيار أخير".
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