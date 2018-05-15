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الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:47 م
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الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة بغزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:11 ص
الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة بغزة احداث غزة
كتب سمير حسنى
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أعرب المتحدث الحقوقى للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث فى غزة، داعيا لتحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة فى القطاع.

وقال المتحدث الحقوقى، إن اقتراب الفلسطينين من حدود غزة ليس سببا كافيا لاستخدام العنف.

 


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