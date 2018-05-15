الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة بغزة

كتب سمير حسنى

أعرب المتحدث الحقوقى للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث فى غزة، داعيا لتحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة فى القطاع.

وقال المتحدث الحقوقى، إن اقتراب الفلسطينين من حدود غزة ليس سببا كافيا لاستخدام العنف.