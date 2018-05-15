الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة بغزة

الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة بغزةالثلاثاء، 15 مايو 2018 11:11 ص
احداث غزة
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أعرب المتحدث الحقوقى للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث فى غزة، داعيا لتحقيق مستقل فى أعمال العنف المروعة فى القطاع.
وقال المتحدث الحقوقى، إن اقتراب الفلسطينين من حدود غزة ليس سببا كافيا لاستخدام العنف.
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