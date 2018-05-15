video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: اختفاء جنديين أممين بعد استهداف موكبهما جنوب شرق الكونغو

الثلاثاء، 15 مايو 2018 03:37 م
الأمم المتحدة: اختفاء جنديين أممين بعد استهداف موكبهما جنوب شرق الكونغو قوات حفظ السلام ـ صورة أرشيفية
كينشاسا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أن جنديين يشاركان فى عمليات حفظ السلام قد فقدا، وذلك بعد مرور 4 أيام على هجوم استهدف موكبهما من قبل ميليشيات فى الجنوب الشرقى للبلاد.

وقالت فلورنس مارشال الناطقة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، "إن موكبا لجنود القبعات الزرقاء تعرض لهجوم الجمعة الماضية من قبل جماعة (ماى ماي)، ومنذ ذلك الحين اختفى جنديان من فرقة بنين"، مضيفة أنه تم تعبئة أفراد البعثة بأكملها للعثور عليهما.

وأوضحت أن الموكب الذى تم الاعتداء عليه يتكون من مركبتين بهما 13 جنديا، بينهم 11 سالمين.

يذكر أن (ماى ماى) هى مجموعة من المتمردين فى الكونغو الديمقراطية التى تدعم انفصال مقاطعة كاتانجا، وتأسست عام 2011.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكم بسجن قائد الجيش السابق فى الكونغو 20 عاما

وفاة 120 نازحا بينهم 93 طفلا فى ظروف غامضة شمال شرق الكونغو

اختطاف سائحين بريطانيين ومقتل حارسهم بالكونغو الديمقراطية

الامم المتحده

الكونغو

اختفاء جنديين اممين

قوات حفظ السلام




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة