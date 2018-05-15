الأمم المتحدة: اختفاء جنديين أممين بعد استهداف موكبهما جنوب شرق الكونغو

كينشاسا (أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أن جنديين يشاركان فى عمليات حفظ السلام قد فقدا، وذلك بعد مرور 4 أيام على هجوم استهدف موكبهما من قبل ميليشيات فى الجنوب الشرقى للبلاد.

وقالت فلورنس مارشال الناطقة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة فى الكونغو الديمقراطية - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، "إن موكبا لجنود القبعات الزرقاء تعرض لهجوم الجمعة الماضية من قبل جماعة (ماى ماي)، ومنذ ذلك الحين اختفى جنديان من فرقة بنين"، مضيفة أنه تم تعبئة أفراد البعثة بأكملها للعثور عليهما.

وأوضحت أن الموكب الذى تم الاعتداء عليه يتكون من مركبتين بهما 13 جنديا، بينهم 11 سالمين.

يذكر أن (ماى ماى) هى مجموعة من المتمردين فى الكونغو الديمقراطية التى تدعم انفصال مقاطعة كاتانجا، وتأسست عام 2011.