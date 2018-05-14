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هيئة المنافذ العراقية: البلاد تخسر المليارات شهريا بسبب فساد الموانئ

الإثنين، 14 مايو 2018 08:52 ص
هيئة المنافذ العراقية: البلاد تخسر المليارات شهريا بسبب فساد الموانئ رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الاثنين، أن العراق يخسر المليارات شهريا بسبب فساد الموانئ .

وقال رئيس الهيئة كاظم العقابى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ وبالأخص منافذ ميناء أم قصر، مضيفا أنه منذ أن تسلمت هيئة المنافذ مهامها فى منتصف العام الماضى تضاعفت إيرادات المنافذ قياساً بالأعوام التى سبقت تشكيل الهيئة .

وأكد العقابى وجود حلول للقضاء على حالات الفساد من خلال تشكيل هيئة المنافذ الحدودية المتمثلة بدورها الرقابى والإشرافى والسيطرة على الدوائر ال 12 العاملة فى المنافذ الحدودية كافة لغرض توحيد الإدارة .

وأشار إلى أن المنافذ لديها شعبة البحث والتحرى مهمتها مراجعة إجراءات الدوائر العاملة فى المنافذ وفى حال وجود أى خلل فى الإرساليات يتم إحالتها إلى القضاء .

 


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