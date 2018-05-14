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الإثنين، 14 مايو 2018 03:39 م
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ننشر صور مراسم حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس

الإثنين، 14 مايو 2018 03:30 م
ننشر صور مراسم حفل افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس إيفانكا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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بدأت مراسم الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، وذلك بحضور وفد أمريكى يضم مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاريد كوشنر وزوجته إيفكانا ترامب، والسفير الأمريكى بإسرائيل ووزير الخزانة ومسئوليين من الخارجية الأمريكية، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وعدد من الوزراء من بينهم وزير الدفاع افيجدور ليبرمان .

وكان ترامب قد أعلن أنه سيبث كلمة مصورة خلال الاحتفال بنقل السفارة يؤكد فيه على عمق العلاقات بين وواشنطن وتل أبيب.

ومن جانبه، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموى بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، والتى أدت حتى الآن، إلى استشهاد 40 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 2000 من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فورى.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامى على الفلسطينيين عامة، وفى قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالبة الدول بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة.

وصول إيفانكا ترامب
وصول إيفانكا ترامب

 

إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر
إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر
 
 
ايفانكا ترامب ونتنياهو
ايفانكا ترامب ونتنياهو

 

السفير الأمريكى بإسرائيل فريدمان
السفير الأمريكى بإسرائيل فريدمان
 
 
كلمة السفير الأمريكى بإسرائيل
كلمة السفير الأمريكى بإسرائيل

 


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