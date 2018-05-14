video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 من عناصر الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة فى كركوك

الإثنين، 14 مايو 2018 05:08 م
مقتل 3 من عناصر الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة فى كركوك تفجير - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى بمحافظة كركوك العراقية اليوم الاثنين، بأن 3 من عناصر الحشد العشائرى قتلوا بانفجار عبوة ناسفة شمال غربى المحافظة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب إحدى القرى التابعة لقضاء الدبس شمال غربى كركوك انفجرت، اليوم، مستهدفة سيارة تابعة للحشد العشائرى".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية نقلت الجثث إلى دائرة الطب الشرعى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توتر فى كردستان العراق بعد اشتباكات واتهامات بتزوير الانتخابات

محافظ كركوك: جهاز التصويت الإلكترونى غير دقيق وقدم نتائج خاطئة بالانتخابات

العبادى يوجه الأمن العراقى فى كركوك بالتزام الحياد فى ملف الانتخابات

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الحشد العشائرى




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة