مقتل 3 من عناصر الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة فى كركوك

مقتل 3 من عناصر الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة فى كركوكالإثنين، 14 مايو 2018 05:08 م
تفجير - أرشيفية
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أفاد مصدر أمنى بمحافظة كركوك العراقية اليوم الاثنين، بأن 3 من عناصر الحشد العشائرى قتلوا بانفجار عبوة ناسفة شمال غربى المحافظة.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب إحدى القرى التابعة لقضاء الدبس شمال غربى كركوك انفجرت، اليوم، مستهدفة سيارة تابعة للحشد العشائرى".
وأضاف المصدر أن قوة أمنية نقلت الجثث إلى دائرة الطب الشرعى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث.
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