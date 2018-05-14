video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الرئيس الفلسطينى يكشف استعدادات مواجهة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 14 مايو 2018 10:23 م
مستشار الرئيس الفلسطينى يكشف استعدادات مواجهة الاحتلال الإسرائيلى محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن القيادة الفلسطينية شكلت لجنة لوضع الترتيبات التنفيذية للقرارات التى سبق اتخاذها من قبل المجلس المركزى الفلسطينى واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وآليات التحرك على الصعيد الدولى القانونى والسياسى والدبلوماسى.

 

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة CBC، أن ما صرح به مستشار البيت الأبيض كوشنر، اليوم خلال افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، "هراء" مثل "الهراء" الذى تحدث به ترامب، لأنه تزوير للتاريخ والواقع، لمحاولة فرض سلطة الاحتلال عبر لغة القوة.

 

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطينى، أن ما يغير الأمور الحالية فى القدس، هو أن يأخذ العرب موقفا للتاريخ مثل القرار العربى الذى تم اتخاذه بقمة عمان عام 1980 من قبل الدول العربية بقطع علاقاتها مع أى دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية إيران يندد بافتتاح السفارة الأمريكية فى القدس

فيديو.. مفتى الديار الفلسطينية: سفارة أمريكا فى القدس بؤرة استعمارية

وكيل الأزهر: نقل السفارة للقدس ما هو إلا مستوطنة أمريكية فوق الأراضى العربية

محمود الهباش

اسرائيل

القدس

ترامب

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة